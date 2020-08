Maura Cardi e Arthur Aguiar foram fotografados fazendo compras juntinhos em um supermercado do Rio, na última sexta-feira (28). "Tem umas fotos minhas e do Arthur separados no supermercado. Separados que eu digo porque não estamos juntos. Eu estou de um lado com o carrinho e ele do outro. E aí paira a pergunta: vocês voltaram? Não, a gente não voltou", explicou ela no story.

A coach diz que, se tivesse reatado com o ator, admitiria: "Eu sou sempre muito segura do que eu faço". Mayra se mudou para uma chácara, em um local afastado no Rio e aproveitou a visita de Arthur à filha Sophia para fazerem compras.