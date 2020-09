Paolla Oliveira mostra seu 'pijaminha do dia inteiro'

Sem maquiagem e ainda com cara de sono, Paolla Oliveira contou aos seus seguidores que acordou com um pouco de preguiça nesta terça-feira (1). A atriz assumiu que alguns dias acorda com vontade de não fazer nada e quando isso acontece fica mesmo de pijama pela casa. Ela até compartilhou uns cliques do café da manhã. "Pijaminha e café para o dia inteiro", revelou Paolla com um look despojado com estampa do Mickey Mouse.

Em poucos minutos, a publicação recebeu vários elogios sobre a beleza natural da atriz. "Queria estar assim em casa, de pijama, com café na mão e, o mais importante, bonita como sempre", elogiou uma fã. "Que mulher é essa , Brasil?, questionou o segundo seguidor e o terceiro ainda completou: "Maravilhosa essa mulherão da zorra". A coluna concorda.