'Já tirei e pus muito a roupa', diz Felipe Araújo sobre fama de conquistador

Felipe Araújo namora a modelo Estella Defant há sete meses. O cantor diz que está feliz e sossegado, mas assume que já foi muito conquistador nas épocas em que esteve solteiro. "Já tirei e pus muito a roupa, com muita facilidade. Graças a Deus estou bem tranquilo e o nosso relacionamento está durando nessa pandemia, né [risos]", brincou Felipe.

O sertanejo também falou sobre a relação com a ex-BBB Munik Nunes e que não terminou bem. A campeã da 16ª edição do 'Big Brother Brasil o acusou de traição e de ter arrumado uma namorada sem terminar com a atriz. "As coisas não estavam dando certo. Encontrei uma pessoa depois que eu gostava, passei a gostar e rolou, né?", explicou ele. "Tinha questão da distância, eu estava em outra vibe, ela estava em outra vibe, e não deu certo. Conheci a Estella, a gente começou a namorar, foi uma coisa muito intensa. Estou muito feliz com a Estella".

"