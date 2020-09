Apaixonado pelo automobilismo, Caio Castro anunciou nesta quinta-feira (3) que vai competir profissionalmente como piloto na categoria nacional Porsche Cup na temporada 2021. Serão 12 corridas ao longo do próximo ano e nesta modalidade, a distância total percorrida em uma corrida chega a ser de 500 km. E adivinhe quem é o tutor do namorada Grazi nas pistas: Rubens Barrichello. "Eu fico muito feliz em ter o Rubinho como uma das referências no automobilismo. Como amigo e como tutor. Eu sempre falo com o Rubinho, ele faz questão de estar sempre comigo quando vou experimentar algo no automobilismo. Ter esse toque e essa supervisão desse cara que vive no automobilismo é um privilégio.

Caio garante que não vai abandonar a carreira de ator. Não inviabilizo minha carreira de ator. Mas meu foco para o ano que vem é, sim, me dedicar ao automobilismo.