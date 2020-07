Camila Silva assume relacionamento com 'affair'

Camila Silva assume romance com ex-marido de mulher que a chama de 'amante' - Reprodução Instagram

Quem lembra do imbróglio que Camila Silva se envolveu, após ser acusada de ser amante de um homem casado? Pois bem. Após negar ser a outra, a rainha do Carnaval do Rio ignorou as acusações da ex-mulher do rapaz e resolveu assumir o relacionamento com ele. Nas redes sociais, Camila compartilhou foto ao lado de Natan Souza. Eles aparecem deitados na cama, ainda no escurinho, logo após acordar. "Bom dia pra quem acabou de acordar. Não me ligue, estou ocupada", escreveu Camila na legenda. Pra quem disse que só tinha visto o moço duas vezes na vida e que teve um rápido affair com ele, mas sem saber que ele era casado, até que o romance vingou logo, né?