Sertanejo raiz dispara na audiência na Band

Sem dúvida o ‘Música na Band’ tem sido uma das sensações nesta quarentena do novo coronavírus. O canal, que foi o primeiro a transmitir uma live na TV aberta, em rede nacional, tem investido em transmissões com shows de grandes nomes da música brasileira, como Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Matheus e Kauan, Gusttavo Lima,Claudia Leitte, Léo Santana, Melim, Felipe Araújo e Amado Batista, entre outros.

O que chamou a atenção desta coluna é o fato de todas essas apresentações terem registrado uma média de um ponto na audiência da emissora, exceto Matheus e Kauan e Gusttavo Lima, que deram picos entre 1.3 e 1.5. Mas se engana quem acha que os melhores índices são deles. Zezé e Luciano e Chitão e Xororó dispararam a audiência da Band com um empate: cada dupla conseguiu alcançar a média de 2.2, sendo Chitão e Xororó com o maior pico de 2.4 e Zezé e Luciano com pico de 2.3.

Dito isso, já podemos concluir que, apesar do sertanejo da nova geração arrastar multidões por onde passa, o sertanejo raiz segue triunfando e imortalizado. Que bom!