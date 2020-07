Novo golpe na praça promete participação em programa do SBT

Já imaginou cantar no programa do ‘Raul Gil’ e ganhar R$ 30 mil ou, se preferir, cantar com seu artista favorito em um show e ainda receber um cachê? Tentador, não é verdade? E é isso que um site anda oferecendo para as pessoas nas redes sociais através de um sorteio. Só que para participar a pessoa tem que pagar um valor que varia de R$ 60 a R$2.500. A coluna procurou a assessoria do SBT que garantiu que é golpe.