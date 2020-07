Mayra Cardi volta a alfinetar Arthur Aguiar: 'Fazia até dança da chuva, mas tomei chifres'

Mayra Cardi é louca pior lingeries e nesta sexta-feira (24), ela foi provar para os seus seguidores no Instagram que tem pelo menos três gavetas do seu closet enorme lotadas de peças íntimas. Mas, a empresária aproveitou a deixa para relembrar mais um vez as traições de Arthur Aguiar. Mayra afirmou que 'galhas' não tem a ver com a silhueta ou a dedicação feminina na vida sexual e que infidelidade é coisa mesmo de caráter do parceiro. "Sou a louca da lingerie. Apaixonada! É, meu amor! A minha parte eu faço, mas... pra você ver que nem isso é suficiente, isso não diz nada", começa em uma série de vídeos.





"É real isso. A gente estava conversando sobre isso de tomar galha. Às vezes a mulher diz 'ah, mas é que eu fiquei largada', ou 'engordei muito'... nada, amor. Não existe regra para você tomar chifre. Você toma porque o rapaz é mau-caráter. Eu fazia dança da chuva, me vestia de pantera, de Mulher-Gato, de espartilho, virava de ponta à cabeça, dava todo dia... nada disso é suficiente porque não tem a ver com você. Mau caráter não tem a ver com a quantidade de vezes que você dá, ou com o quanto você come, se a lingerie está bege, se está de espartilho... nada disso tem a ver", explica deixando claro que os comentários são diretos para o ex-marido.





"Não existem regras para você tomar chifres. Você toma chifre porque o rapaz é mau-caráter", diz Mayra Cardi pic.twitter.com/oJNFC9PjxU — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 24, 2020