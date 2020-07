Eliane Giardini faz homenagem emocionante ao neto

Eliane Giardini fez uma homenagem emocionante ao neto, Antônio, que morreu em junho 2019, com 1 ano e 8 meses, de leucemia mieloide. Neste domingo (26), quando se celebra o Dia dos Avós, a atriz postou uma foto com o pequeno no colo: "Hoje é o meu dia porque Antonio me fez avó. E isso é para sempre. Muito apressado meu menino, já esta la na frente. Olhando por nos, protegendo a gente", escreveu.

Antônio era o único neto de Eliane e do ex-marido, Paulo Betti, com quem ela foi casada por mais de 20 anos, e o menino era filho de Mariana Betti, com o músico Quito Ribeiro. Giardini recebeu muitas mensagens carinhosas de vários colegas de profissão como Bianca Bin, Juliano Cazarré, Antonio Calloni, Anaju Dorigon, entre outros.