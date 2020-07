Gabi Lopes é a nova solteira da praça

Atriz, digital influencer e apresentadora, Gabi Lopes está solteira depois de quase dois anos de namoro com o skatista Felipe Foguinho. O término recente pegou de surpresa muitos amigos do casal e outros nem sabem ainda por causa da discrição dos dois."No momento eu estou solteira, sim. Tenho focado nessa nova fase para trabalhar e organizar melhor os meus objetivos. A minha vida é muito corrida para equilibrar com um relacionamento também", contou Gabi à coluna, que tem três filmes para rodar assim que acabar a pandemia e uma série autoral criada para o IGTV.