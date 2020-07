'Você não me brigue com a Maiara', diz Sorocaba para Fernando

Além de muitas músicas, a live da dupla Fernando e Sorocaba neste domingo (26) teve momentos de conversas entres os dois amigos. Em um desses bate-papos, Sorocaba perguntou se o Fernando estava solteiro ou namorando. Ele enrolou, deu voltas, mas no final soltou: "Estou solteiro". Foi a deixa para Sorocaba começou a rasgar elogios para a cantora: "Eu amo a Maiara. A gente atravessa a noite conversando. Eu quero que ela venha no haras buscar o cavalo que a gente deu na nossa última live. Amigos ou amantes, Fernando, você não me brigue com a Maiara", disse o marido da influencer, Biah Rodrigues.