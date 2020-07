Viúva de Mc Catra é convidada para participar de novo clipe de Tati Quebra Barraco

Viúva do Mc Catra, Silvia Regina foi convidada para participar do próximo clipe da cantora Tati Quebra Barraco em parceria com Black Sabará. O nome da música,'Empoderada', pegou a empresária de surpresa que ela não pensou duas vezes e começou a cuidar do visual. "Fui tratar logo do meu rosto com a doutora Amanda Fulgêncio. Entrei com autoestima baixa e saí do consultório me sentindo linda. Amei", assumiu Silvia à coluna.