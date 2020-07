Mãe de Lucas Lucco volta para a faculdade

Karina Lucco - Reprodução

Ligada ao mundo fitness há um tempo, a mãe do cantor Lucas Lucco, Karina resolveu voltar para a faculdade e vai fazer graduação em Educação Física através do Ensino à Distância. Karina, que é conhecida na web por dividir seus treinos, disse estar empolgada com a novidade que compartilhou com os seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Aos 44 anos, ela, que já é formada em Enfermagem, falou sobre o primeiro dia de estudos: "Sei que não vai ser fácil, vai exigir de mim muito foco e determinação, mas a minha vontade de aprender, de ter conhecimento e muito grande, com isso creio que vou tirar de letra. Para quem não sabe, sou graduada e pós-graduada na área da Enfermagem, e não foi fácil", lembrou Karina que estudava com os filhos ainda pequenos e concluiu: "Agora estou encarando mais esse desafio, estou muito feliz, e mais ainda em saber que essa minha vocação de cuidar e promover a saúde continua forte dentro de mim!". Um dia antes de começar o curso, Karina publicou uma foto de 'antes e depois' de sua transformação do corpo desde que passou treinar forte e tomar gosto pelos exercícios físicos.