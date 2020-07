'Teve um dia eu dei uma surtada', conta Juliana Paes sobre homescholing com os filhos

Juliana Paes confessou que durante essa quarentena teve altos e baixos na sua relação com os filhos, principalmente com o homescholing dos meninos Pedro e Antônio. "Eles acham que estão de férias e teve um dia que eu dei uma surtada. A professora estava explicando como calculava o volume de um cubo e eu concentradíssima. Quando eu olhei para o Pedro (filho mais velho), ele estava olhando para o teto. Aí, amor, eu dei um berro. Me senti uma mala, mas na maioria das vezes, eu tenho muita paciência", contou ela para o canal do Youtube de Otaviano Costa.

Veja a galeria de fotos: