Mc Marcelly fura a quarentena em baile funk

Mc Marcelly ignorou a pandemia e a quarentena do novo coronavírus e marcou presença no último fim de semana em um baile funk no Morro do 18, comunidade localizada no bairro de Água Santa, na Zona Norte do Rio. A cantora não só se apresentou em meio a uma aglomeração de pessoas sem máscaras de proteção, como também compartilhou momentos do show em suas redes sociais. Alguém avisa que a vacina da Covid-19 ainda não está liberada?