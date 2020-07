Gabigol e Rafaella Santos foram fotografados jantando na noite de terça-feira (29) na pizzaria Fratelli, na Barra, zona oeste do Rio. O clima entre os dois era de romance. Antes do encontro, o craque do Flamengo foi visto passeando pelo Shopping Pirata em Angra dos Reis, no final de semana. Coincidência ou não, a irmã de Neymar estava na casa do jogador em Mangaratiba, regiões próximas.

A coluna procurou a assessoria de Rafaella, que não se pronunciou até o fechamento desta nota.