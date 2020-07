Xande de Pilares vai fazer nova live no Dia dos Pais

Xande de Pilares decidiu fazer uma live especial para comemorar em grande estilo o Dia dos Pais no próximo domingo. O cantor escolheu um repertório que contasse, através da música, sua trajetória desde os tempos de criança, até os atuais. 'Xande no Morro' é o título desta apresentação ao vivo que acontecerá a partir das 15h, com transmissão pelo canal oficial no Youtube. O lugar escolhido é a laje da casa de uma das integrantes de sua família que ainda habita o local, no Morro do Turano, na zona norte do Rio. "Escolhi este cenário, pois além de representar a minha origem, me faz lembrar do tempo em que eu ficava olhando lá de cima, pedindo a Deus pra que me protegesse quando eu pisasse na rua em busca dos meus sonhos", conta o artista.



O roteiro da apresentação parte da época de Xande, menino quando começou a se interessar pela música ouvindo Bebeto, Benito de Paula, Bezerra da Silva e alguns outros. Passa pelos primeiros passos no Salgueiro, onde trabalhou no Barracão e fez parte da 'Ala do Força', aquela formada pelos empurradores dos carros alegóricos e, então, ele relembra o samba enredo de Geraldo Babão e Renato de Verdade, 'Do Cauim Ao Efó, Com Moça Branca, Branquinha'.



O repertório segue em frente e chega na fase em que Xande era integrante do grupo Revelação com os sucessos 'Coração Radiante', 'Grades do Coração','Clareou', 'Elas Estão No Controle','Tá Escrito', 'Deixa Acontecer', entre outros . Para terminar a apresentação, o cantor vai mostrar as músicas do novo DVD 'Nos Braços do Povo' como, 'Pão Que Alimenta', 'Carreira Solo', 'Minha Opinião' e 'Vara de Família'. O DVD tem previsão de lançamento para o mês setembro.