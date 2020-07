Raissa de Oliveira completa 30 anos

Rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira completou 30 anos nesta quinta-feira (30) e organizou uma festa íntima para comemorar a data ao lado do marido, Rodrigo Henriques, e da filha, Rhayalla. A empresária no ramo fitness ficou emocionada com a data:"Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Vim de uma família de origem humilde, mas somos unidos e nos amamos muitos. Agora eu construí minha família que também é tudo para mim".

Jornalista formada, Raissa agradeceu o apoio que sempre teve da agremiação, já que são 18 anos à frente dos ritmistas: "Sou muito grata a minha escola e todos da diretoria. A Beija-Flor é extensão da minha casa e, graças ao posto de rainha, o meu nome foi projetado para o mundo, adquiri muito conhecimento viajando dentro e fora do país. Só que o mais incrível é o amor que eu recebo diariamente nas ruas de Nilópolis", pontua Raissa, que há 11 anos fundou uma ONG para assistir crianças da comunidade e é pré-candidata a vereadora pelo município da Baixada Fluminense.