Otaviano Costa estreou na faixa nobre da internet. O OtaLab, exibido no UOL, tem novo horário, toda quinta a partir das 19h. E no programa desta semana, os gravidíssimos Kyra Gracie e Malvino Salvador - que esperam um menino - bateram um divertido papo com o apresentador. Eles revelaram que nenhum dos dois é ciumento, porém Kyra disse que prefere não ver as sequências mais quentes do marido. "Eu sempre peço para ele me avisar quando tem esse tipo de cena, para eu sair da sala ou desligar a TV. Mas ele nunca avisa", entrega Kyra, em meio a risadas.