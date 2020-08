Lívia Andrade custou a acreditar que o SBT não vai mais colocar em sua grade, o programa 'Chaves'. Depois de 36 anos, a atração mexicana não será reprisada na emissora de Silvio Santos. A apresentadora usou as redes sociais nesta sexta-feira (31) para lamentar a decisão: "O SBT me proporcionou um dos dias mais emocionantes da minha vida! O dia que eu pisei no cenário, um filme passou na minha cabeça, era tudo tão perfeito. Saí abrindo as portas 14 e 71, corri olhar dentro do barril do Chaves, parecia uma criança Kkk . A minha infância foi assistir Chaves na casa da minha avó, eu era tão pequena que precisava subir na gaveta pra alcançar o botão da televisão pra trocar de canal. Fui presenteada, interpretei Dona Florinda com um elenco maravilhoso nos especiais da emissora. Foi um casamento perfeito, nem da pra acreditar que não vou ver mais Chaves no SBT, passada!!", escreveu Lívia.

A mudança contratual entre a rede mexicana Televisa, detentora dos direitos das fitas, e o Grupo Chespirito, dona dos roteiros escritos por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) foi o motivo principal da suspensão do programa. Os últimos episódios foram exibidos nesta sexta-feira.