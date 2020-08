MC Kekel lançou ontem a música 'Seu Colchão', uma mistura de romantismo e ousadia. A faixa é uma parceria com o intérprete e compositor carioca, Theus Costa. O artista é uma das novas apostas da KondZilla e da Love Funk. Sua boa lírica e melodia encaixam perfeitamente com o estilo atual do MC Kekel. O clipe de 'Seu Colchão' será lançado hoje, ao meio dia, no canal da Kondzilla, no Youtube.