Felipe Roque se prepara para viver personagem com várias idades em 'Gênesis'. Para compor o rei Ibbi-Sim no folhetim bíblico da RecordTV, o ator fez aulas de biga, espada, equitação, e agora se prepara para as mudanças de idade com Fernanda Guimarães. Seu personagem começa com 21 anos, depois vai para 31 anos, e termina com 48 anos na trama.

Veja a galeria de fotos: