Gui Araújo, ex de Anitta, faz a fila andar. Saiba com quem

A fila anda para Gui Araújo, o mais recente ex-namorado de Anitta. O apresentador da MTV mora em São Paulo, mas segue hospedado no Rio passando uma temporada na cidade maravilhosa. E adivinhem quem ele escolheu para fazer companhia? Larissa Cozer, ex-participante do reality 'De férias com o ex 6', da MTV Brasil, o mesmo programa que alçou Gui Araújo à fama. O apresentador publicou um vídeo da moça dando carinho e beijinhos em seus cachorrinhos de estimação, mas em seguida voltou atrás e apagou o registro. No entanto, a coluna conta com bons amigos que são rápidos no gatilho e salvaram o vídeo antes de ser deletado.

Confira as imagens: