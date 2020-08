Relato de influencer sobre flerte de Vitão em Luísa Sonza era 'sonho'

Esta coluna noticiou que Geen Cury contou um episódio que teria acontecido na casa do ex-casal Luísa Sonza e Whindersson Nunes, após a gravação de um clipe de Luísa, que teria a participação do cantor. Mas, na verdade, o rapaz estava contando um sonho que teve. A coluna recebeu agora o relato completo do rapaz em que ele conta que sonhou que foi com Vitão até a casa do casal para comer pizza e, enquanto brincava com os pets de Whindersson e Luísa, acabou vendo uma cena inusitada.

"Pedimos a pizza e eu comecei a sentir um clima ali. E Whindersson comendo a pizza... eu estava brincando com os cachorros e tava com a visão debaixo da mesa. Sabe aquela sacanagem que a pessoa começa a passar a perna por debaixo da mesa? Falei: 'meu Deus, isso não está acontecendo'. Comecei a ficar sem graça. Whindersson falando, eu rindo e sem graça com a situação. E o Vitão passando a perna na Luísa", contou Gee sobre o sonho.

Em seguida, ele revelou que não sabia se contava ou não o que estava vendo ao Whindersson. "Eu falei: 'meu Deus, e agora? Eu conto, ou não conto?'", disse o influencer.

Confira o relato sobre o sonho abaixo: