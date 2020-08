Rafaella e Gabigol jantam juntos de novo

Um amigo da coluna viu Rafaella Santos jantando pela segunda vez, na mesma semana, com seu ex-namorado (ou seria atual de novo?), o jogador Gabigol. Os dois se encontraram no badalado restaurante Mrs Lan, na Lagoa, Zona Sul do Rio, na última sexta.

Para despistar, Gabigol deixou o local sozinho pela porta da frente. Amigos da coluna garantem terem visto a irmã de Neymar saindo de lá em uma moto de entrega do restaurante, usando um capacete para disfarçar. Nós procuramos a assessoria de Rafaella Santos para saber se ela reatou o namoro com ex, mas não tivemos resposta.