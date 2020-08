Denise Dias, que participou da novela ‘Topíssima’ da Record, é acostumada a lidar diariamente com algumas críticas na internet. No entanto, o caldo entornou após um internauta questionar a fé da atriz por conta das roupas que ela usa e dos ensaios sensuais que costuma compartilhar com seus fãs.“Recebi mensagens no meu Instagram me atacando e julgando a minha fé pelas minhas publicações. Já acionei meu advogado e a partir de agora qualquer ofensa que eu receber vou notificar judicialmente. As pessoas acham que internet é terra sem lei, mas não é. Estão esquecendo que injúria é crime!”, disse Denise, que já registrou um boletim de ocorrência contra o hater em questão.

