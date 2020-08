Nany People faz empréstimo e se reinventa para driblar pandemia

A crise provocada pelo novo coronavírus chegou também para Nany People. A atriz, que antes da pandemia contava com seus trabalhos no teatro, acabou tendo que recorrer a um empréstimo com o banco para conseguir pagar os boletos. E para conter os gastos, Nany chegou a dispensar alguns de seus funcionários e ainda teve que adaptar seu plano de saúde para pagar um valor mais em conta. Mas felizmente a humorista conseguiu recuperar sua renda através de suas lives monetizadas. Ufa!

