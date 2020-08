Rafa Kalimann e Daniel Caon são flagrados por paparazzo em shopping

Rafa Kalimann está em São Paulo neste fim de semana. Neste sábado (29), a influenciadora e ex-BBB foi fotografada por um paparazzo ao lado do novo namorado, Daniel Caon, enquanto o casal circulava por um shopping da cidade. Eles fizeram compras juntos e pareceram não se incomodar com o assédio do fotógrafo de plantão. Esta é a primeira vez que os dois foram fotografados em público juntos. Nas redes sociais, eles têm evitado expor o relacionamento. Rafa e Caon moram em Goiânia, mas por conta de trabalhos da ex-BBB com uma marca de cerveja, ela tem viajado para São Paulo com frequência.

Veja fotos: