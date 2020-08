Juliano Cazarré se casa no religioso

O ator Juliano Cazarré se casou no religioso com sua mulher, Letícia Cazarré, neste sábado (29). Os dois estão juntos há nove anos, têm três filhos e já haviam oficializado a união no civil. "Um dos dias mais felizes e abençoados da nossa vida", escreveu Letícia em suas redes sociais.

O ator, que está no elenco de 'Amor de mãe' como Magno, também usou as redes sociais para falar do casamento. "Uma chuva de graças hoje. Batizado do Vicente e do Inácio. Primeira Eucaristia da Leticia, do Vicente e do Inácio. Sacramento do Matrimônio. Louvado seja Deus para sempre", escreveu Cazarré.