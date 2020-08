Luana Piovani comemora aniversário dos filhos com Pedro Scooby e Cintia Dicker

Se Luana Piovani um dia já implicou com um novo amor de Pedro Scooby, isso já é passado. Depois de se desentender o com ex diversas vezes enquanto ele namorava a cantora Anitta, agora parece que a paz reina de vez entre eles. Em foto publicada neste domingo (30), a apresentadora mostrou que há uma relação cordial entre ela, o ex-marido e a atual mulher dele, a modelo Cintia Dicker. A ruiva esteve na casa de Luana com o surfista para comemorar o aniversário de 5 anos dos gêmeos Bem e Liz.