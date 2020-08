Fotos: Filha de Arlindo Cruz é iniciada no candomblé

No último fim de semana, Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, foi iniciada no candomblé. A equipe que trabalha com ela postou em seu Instagram fotos do ritual, que aconteceu em um terreiro em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

"Ontem foi dia de renascer para a vida física e espiritual. A fé move montanhas e esse momento foi necessário para acertar o que faltava. Para minha mãe Obá vale tudo, sou completamente apaixonada por ela.



A #EquipeFloraCruz continua por aqui enquanto suas obrigações não terminam. Com a certeza de que Deus e os orixás continuam cuidando de seus caminhos.



Muita gratidão e felicidade nesse momento. Já já estou de volta", escreveu a equipe da moça no post.

Veja as fotos: