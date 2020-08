Veja o vídeo: Gabigol comemora 24 anos com Rafaella Santos, pais e amigos

Esta coluna de só seis leitores recebeu um vídeo do festão que Gabigol deu em sua mansão na cidade de Guarujá, neste domingo (30). O atacante do Flamengo reuniu a família, os amigos e adivinha quem apareceu entre os convidados: Rafaella Santos. A irmã de Neymar curtiu boa parte da festa conversando com a Dhivanna Barbosa, ex, atual, ex e agora atual cunhada. No início de agosto, Gabriel e Rafaella foram flagrados jantando duas vezes em uma semana na zona sul do Rio, aumentando ainda mais os rumores de que eles estavam novamente juntos.

A festa dos 24 anos de Gabigol, aconteceu depois da partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão 2020, vencida pela equipe carioca por 1 x 0 com gol do próprio aniversariante, no condomínio Jardim Acapulco. Além das apresentações do DJ Zullu e do cantor Califfa, rolou karaokê para os convidados.